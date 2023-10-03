У російському Шебекіно повідомили про "прильоти" [ Редагувати ]
У російському місті Шебекіно, розташованому в Бєлгородській області, зранку 3 жовтня повідомляють про "нальоти" на одне з підприємств. Цю інформацію поширюють російські Telegram-канали, а також губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.
Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки землі.
Як повідомляють місцеві жителі, у місті частково обмежено рух транспорту.
Також в соціальних мережах повідомляють, що близько семи "нальотів" відбулося на завод "Монокристал". Цей завод є одним із провідних світових виробників синтетичного сапфіру, який застосовується в електроніці та інших галузях.
Нагадаємо, у Курській області вночі 29 вересня лунали вибухи. російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО. За його словами, у Курському районі безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію.
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