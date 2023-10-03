У ніч на вівторок, 3 жовтня, російські окупанти провели атаку на Україну за допомогою 31 ударних дронів-камікадзе "Shahed" та використали крилату ракету "Іскандер-К". Захисні сили Повітряних сил Збройних сил України успішно знищили 29 безпілотників та ракету.

Атаки були виконані з тимчасово окупованого Криму: "Shahed" були запущені з мису Чауда, а крилата ракета "Іскандер-К" - з району Джанкой.

Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:29 "Shahed-131/136" та 1 крилату ракету "Іскандер-К"

Цей інцидент свідчить про продовження напруженої ситуації в регіоні та загострення конфлікту між росією та Україною. Українські Повітряні сили продемонстрували свою здатність ефективно відповідати на потенційні загрози та захищати територіальну цілісність країни.

У південних та східних областях України в даному випадку були активовані протиповітряні оборонні засоби, включаючи зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію та підрозділи мобільних вогневих груп. Ці заходи призначені для забезпечення безпеки та захисту населення та інфраструктури від можливих повітряних загроз.