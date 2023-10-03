У вівторок, 3 жовтня, начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш розповів про те, як відбувається відновлення громад у Херсонській області за програмою "Пліч о пліч".

Перша робота - складання дефектних актів і огляд будинків. По кожному з них складено дефектний акт, де можливо врятувати житло, де пошкодження незначні, а є такі, що будуть будуватись з нуля, адже там значні пошкодження. Наприклад Березеленська, яку ми зараз відновлюєм, це селещте Архангільске - це 35 будинків на одній вулиці, з них ми будемо 16 будутвати з нуля, а решту 19 - це буде реконструкція.

Він також розповів про те, що саме включає допомога:

Повністю все: фахівці, робочі руки, будматеріали, технічна документація, оформлення тощо. Повністю вся підтримка йде за рахунок Тернопільської області.

"Загалом у нас має бути 368 обʼєктів, які ми повинні відновити. Цього року ми фізично не зможемо це зробити. Це велика робота. До кінця року ми будемо робити все, щоб люди мали крівлю надо головою і могли перезимувати цю зиму", - додав Труш.

Начальник Тернопільської ОВА також зазначив, що якщо погодні умови та температурний режим дозволять робити будівельні роботи не будуть зупиняти на період зими.