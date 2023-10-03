Європейські гості в столиці. В Києві відбулось виїзне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Топ-тема: європейська інтеграція України. За словами президента Володимира Зеленського, до кінця року країна має вийти на переговори щодо вступу в Європейський Союз.

Говорили і про зброю. Європейські політики пообіцяли і надалі підтримувати нашу країну. Зокрема, системами ППО. Усі деталі переговорів - в матеріалі Євгена Бригара.

Найголовніші дипломати усіх 27 країн-членів ЄС в українській столиці! Цю подію вже називають історичною, адже це вперше, коли Рада міністрів закордонних справ зустрічається за межами Європейського Союзу.

Місце рандеву обрали не випадково. Лідери європейської дипломатії мали намір показати: ЄС - з Україною. За будь-яких умов. За будь-яких змін на політичній арені як Європи, так і всього світу. Бо ворог - спільний...

Жозеп Боррель, Високий представник ЄС:

Наша зустріч - послання росії. Нас не залякати вашими ракетами і дронами. Наша рішучість боротися за свободу України - сильна. І ми продовжимо це робити.

Високий представник ЄС Жозепп Борелль називає зустріч у Києві "неформальною". І не тією, де приймаються важливі та доленосні рішення. Це, радше, мозковий штурм для Європейських дипломатів, щоб проаналізувати свою роботу та зрозуміти, як іще можна допомогти Україні стати на крок ближчими до перемоги та повноцінно інтегруватися у ЄС. Та ключове питання, все ж оборонка. В пріорітеті - захист неба.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Я закликаю нас, європейців, але насправді увесь світ, докласти всіх зусиль для створення базового зимового захисного щита для України, який складається з засобів протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури. І, перш за все, генераторів.

Російський ВПК навпкаи ж - треба послабити. І санкції - найкращий спосіб, зокрема черговий, вже 12 пакет. Президент Володимир Зеленський закликав не зволікати та не ставити процес "на паузу". Це тільки збільшить час російської агресії. А перерва після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася.

Володимир Зеленський, президент України:

Санкційного тиску на росію, очевидно, замало, шановні партнери. Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу росією санкцій. Будь-яке постачання в росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися.

росію необхідно послаблювати усіма можливим способами. І одним із таких є передача Україні конфіскованих коштів. Як розробити та запустити таку процедуру? Це нині обговорюють.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Створення такого механізму і передача Україні російських активів - полегшить життя всім. І Україні, яка отримає додатковий ресурс, і Європейському союзу, який нарешті знайде чітке правове рішення, що робити з цими активами і полегшить фінансовий тягар, який несе європейська сторона. Тому що всі погоджуються, що росія має заплатити.

Гроші - одна з найважливіших складових перемоги. Тож Україна точно не залишиться без фінансової підтримки.

Жозеп Боррель, Високий представник ЄС:

Я запропонував новий багаторічний пакет для Європейського фонду миру у розмірі до 5 мільярдів євро на наступний рік, далі буде більше. Сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли країни-члени погодяться щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС.

А от в чому міністри закордонних справ ЄС досягли консенсусу, це те, що найсильнішою гарантією безпеки України буде членство України в Європейському Союзі. Україна впевнено до цього рухається і вже в цьому році може розпочати переговори про вступ до блоку.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: