За минулу добу, 2 жовтня, Сили ЗСУ ліквідували ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 279440 (+360) осіб ліквідовано;

танків - 4732 (+15) од.;

бойових броньованих машин – 9008 (+8) од.;

артилерійських систем – 6565 (+40) од.;

РСЗВ - 801 од.;

засоби ППО - 540 од.;

літаків - 315 од.;

вертольотів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5080 (+20) од.;

крилаті ракети - 1529 од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8932 (+23) од.;

спеціальна техніка - 943 (+5) од.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", - зазначили у військовому командуванні.