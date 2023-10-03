Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 2 жовтня, Сили ЗСУ ліквідували ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 279440 (+360) осіб ліквідовано;
- танків - 4732 (+15) од.;
- бойових броньованих машин – 9008 (+8) од.;
- артилерійських систем – 6565 (+40) од.;
- РСЗВ - 801 од.;
- засоби ППО - 540 од.;
- літаків - 315 од.;
- вертольотів - 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5080 (+20) од.;
- крилаті ракети - 1529 од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8932 (+23) од.;
- спеціальна техніка - 943 (+5) од.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних за минулий період, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", - зазначили у військовому командуванні.
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