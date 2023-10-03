Саме Михайло та його підрозділ рятували людей після ворожих ракетних обстрілів в місті.

Вони першими приїжджають на місце "прильотів" і працюють попри сигнали повітряної тривоги та загрози повторних атак. Рятувальники. Пошук людей, що вижили, гасіння пожеж, розбір завалів. Це все їх щоденна праця. Хто вони, чому обрали цю професію і що їм дає сили та наснаги?! Про героя-рятувальника з Кропивницького - в сюжеті Олени Бринзи.

Рятує життя Михайло вже більше десяти років. У цю професію прийшов свідомо. Не відступив і після повномасштабного російського вторгнення.

Михайло Бабченко, командир відділення ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

Коли ти обираєш цю професію, для себе потрібно чітко розуміти, що ти будеш стикатися з такими труднощами, з різними ситуаціями, були випадки такі: приходили - гарна фізична форма, нормативи. Два виклики - я більш не можу, це не моє, не тіки фізична форма, розумова здатність оцінювати все, потрібне ще дуже велике емоційне, тому що буває таке, що частини тіла будуть і людина це по-своєму сприймає.

Саме Михайло та його підрозділ рятували людей після ворожих ракетних обстрілів в місті.

Михайло Бабченко, командир відділення ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

Наше завдання - врятувати людей, у нас кажуть: прожив одне життя, щоб врятувати сотні. Отак у нас по службі і йде, усі цілеспрямовано розуміють, що потрібно знайти людей і надать їм допомогу першочергову, а потім вже йдуть другочергові дії - розбирання завалів, пошук загиблих.

Михайло показує найбільший скарб рятувальника - укомплектовану спорядженням пожежну машину.

Завдяки цьому апарату пожежний рятувальник може зайти в задимлене або загазоване середовище і знайти потерпілого. Це у нас переносний лафетний ствол, він під'єднується, розкладається, до нього прокладається лінія івін може на велику відстань подавати дуже велику кількість води.

Та не лише цей скарб допомагає працювати Михайлові. Найбільша цінність, яка надихає на роботу - це родина - каже рятувальник. А ще захоплення - для душі.

Михайло Бабченко, командир відділення ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

У мене є хоббі - це рибалка, де я можу поїхати, закинути свої вудочки, сісти і проаналізувати для себе, що я може де упустив, десь може не так підійшов, проаналізувати свої вчинки і дії, які там на протязі служби, може щось покращити.

І на додачу - весела вдача та гумор:

Потрібно навіть в самій критичній ситуації знайти, буває повернуться до особового складу і сказать: все буде чьотко, не бояться, всі за мной!

Михайло переконаний, яких би випробувань країна - агресор не підготувала українцям - завдяки згуртованості та відважності ми вистоїмо і переможемо.