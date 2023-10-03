У вівторок, 3 жовтня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус розповів про стан енергосистеми в Україні та її готовність до зими.

"Ситуація в енергосистемі зараз стабільна, контрольована і планова.В нас зараз гарна погода, вересні буда гарна погода. Сьогодні навіть є надлишки електроенергії, якщо говорити про денний період часу. Тому зараз ще відбувається підготовка до зими, накопичення енергетичних ресурсів - вугілля і газу", - сказав він.

З 15 жовтня планово буде розпочинатися опалювальний сезон, але знову ж таки, все залежатиме від походи, якщо вона буде триматися холодною раніше - він почнеться раніше. Якщо погода буде триматися теплішою - у більшості міст він може розпочатися вже ближче до листопада.

Також він розповів, що є велика імовірність узимку ракетних обстрілів.