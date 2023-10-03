Під час атак окупанти все частіше завдають авіаційних та ракетних ударів

35 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найзапекліші бої - на Запоізькому напрямку. Сили оборони України продовжують наступ в напрямку Мелітополя. Росіяни ж атакують на Східному фронті. В районі Авдіївки намагаються відбити втрачені позиції неподалік міста.

Аналогічна ситуація неподалік Бахмуту. А от на Куп'янському напрямку ворог наступальнх дій не проводив, хоча раніше постійно намагався там прорватися. Більше про ситуацію на Східному фронті - в нашому огляді.

Наші захисники заходять на позиції у Серебрянському лісництві. Тут ворог майже рік намагається наступати в бік Лиману та Слов'янська. Канонада не вщухає.

Десь близько прилітає. Те, що передає камера (залп) - можете почути розриви, постійна канонада. Така наша сама найкраща робота у світі. Зараз іде контрбатарейна боротьба - артдуелі.

Не дають спокою окупанти і жителям деокупованих сіл Луганщини. Щодня по них прилітає з артилерії. Внаслідок одного з обстрілів було пораненоцивільного.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Першу допомогу йому надали українські військові. Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою, вогнепальними осколковими пораненнями підборіддя та грудної клітини.

Південіше Бахмута тривають тяжкі стрілкові бої. Ворог намагається відбити втрачені позиції біля Андріївки. Марно.

Наші захисники також міцно тримаються біля Кліщіївки та Авдіївки, де ворог все ще намагається просунутися.

Павло Ковальчук, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Але успіху не мав. Крім того наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Кераміка, Степового, Первомайського Донецької області.

Під час атак окупанти все частіше завдають авіаційних та ракетних ударів, але точність таких обстрілів низька, зазначають військові.

Зокрема штурмовики Су-35 і Су-25 та гелікоптери Ка-52. Дякувати Богові, точність вогню в окупантів залишається низькою. Вони все ще бояться залітати в зону ураження нашої ППО. Працюють на максимально відділених дистанціях, що значно позначається на їхній ефективності.

Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ: