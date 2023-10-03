Нічна атака рф: у Дніпропетровській ОВА розповіли про обстріли [ Редагувати ]
У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про те, як пройшла ця ніч в області.
Ніч була гучною. Сили ППО збили над областю 13 БПЛА та одну крилату ракету. На жаль, є влучання у промислове підприємство у Павлограді, дійсно зайнялись виробничі корпуси, але вогонь вже приборкали.
"У місті Дніпро уламки впали на приватне підприємство та гаражі. Також вже вогнеборці справились з цією ситуацією", - додав він.
Як завжди було гарячіше на Нікопольщині, ворог бив зі ствольної артилерії, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. На щастя, постраждалих немає.
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