У вівторок, 3 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про те, як пройшла ця ніч в області.

Ніч була гучною. Сили ППО збили над областю 13 БПЛА та одну крилату ракету. На жаль, є влучання у промислове підприємство у Павлограді, дійсно зайнялись виробничі корпуси, але вогонь вже приборкали.

"У місті Дніпро уламки впали на приватне підприємство та гаражі. Також вже вогнеборці справились з цією ситуацією", - додав він.