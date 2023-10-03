Україна продовжує готуватися до опалювального сезону. Пройти його, плануємо з газом лише власного видобутку. Про це заявив очільник НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишков. Крім того, ціна опалення залишиться на минулорічноми рівні. Це ж стосується і вартості газу.

До холодів активно готуються і в селах. Там запасаються деревиною. Найбільшого попиту на дрова очікують на кінець жовтня, тож лісові господарства активно нарощують заготівлю. Детальніше про весь процес - далі в матеріалі.

У лісах Зіньківського лісництва, на Хмельниччині, заготовляють дрова. Їх ріжуть і штабелюють..

Михайло Знаковський, працівник філії "Ярмолинецьке лісове господарство":

Це порода граб. В цьому штабелі знаходиться 2 з половиною кубометра дров паливних. Ми ще ріжемо кленові, ясенові і березові, і осикові.

Найбільше кілокалорій тепла при горінні виділяють граб та ясень. Всі дрова маркуються.

Володимир Гладиш, майстер лісу Зіньківського лісництва:

Бірка для деревини. Я її натикаю на молоток і прибиваю на деревину. І по ній ми вже можем визначити яка деревина, скільки її складено.

Та не всі породи дерев годяться на паливні дрова. Як от дуб. Це - ділова сировина.

Микола Магаляс, лісничий Зіньківського лісництва:

Оці бревна ми на населення не видаєм, тому що вони є як ділова сировина. Тобто, цінова політика ділової деревини на багато вища, як дров для населення.

Окремо обліковуються і верхівки дерев. Їх переробляють на паливну тріску - для твердопаливних котлів. За цією сировиною на Хмельниччину їдуть і з інших областей.

Кожна людина може придбати до 15 кубометрів дров. Для населення цьогоріч ціну не підвищували.

Микола Магаляс, лісничий Зіньківського лісництва:

Куб дров самовивоз становить 850 грн. А куб дров 1450 грн. Це - франко-двір. Тобто, ми завозим прямо людині у двір і розгружаєм.

Паливні дрова використовують і селяни, і жителі приватних будинків у містах. Пан Валентин облаштував у хаті грубку і вже заготовив дрова.

Валентин Гаврилюк, житель Хмельницького:

Так ми собі запалюємо і через годинку буде в нас тепленько в хаті.

Для родин військовослужбовців і потреб армії, паливні дрова надають безоплатно. І готові забезпечити ними не лише мешканців області, але й створили стратегічні запаси для допомоги східним регіонам.

Іван Кирилюк, директор філії "Ярмолинецьке лісове господарство":

Запас цього ресурсу у нас серйозний і суттєвий є. В семи лісництвах. 7 лісництв нараховує філія "Ярмолинецьке лісове господарство", - 1000 кубометрів, тобто, по 150 кубометрів, в розділі кожного підрозділу.

У порівнянні із довоєнними роками, попит на паливні дрова збільшився вдвічі.