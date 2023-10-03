Футбольний турнір на милицях відбувся у Львові [ Редагувати ]
Футбольний турнір на милицях відбувся у Львові. В рамках реабілітації ветерани вчаться не тільки заново ходити, а й займатися спортом. Які вправи вдаються найважче, скільки часу потрібно, аби вибудувати гру команди? На змаганнях, серед вболівальників, була і Вікторія Балицька. Всі подробиці - в її матеріалі.
Іван Терлецький із Коломиї служив у 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Спершу у розвідці мотопіхоти, потім - у стрілецькому батальйоні. Поранення дістав у червні цього року під час виконання бойового завдання.
Іван Терлецький, ветеран російсько-української війни:
Йшли на штурм групою, прилетіла перша міна, поранила напарника, потім друга міна біля мене, ранила мене. Ну і дальше пішло евакуація. Ну проснувся вже в Дніпрі в госпіталі, вже без ноги.
На Львівщині воїн проходить реабілітацію та вчиться ходити на протезі. Нещодавно почав грати у футбол.
Іван Терлецький, ветеран російсько-української війни:
Нормально, кожен день займаюся, по декілька годин вдень тренеруюсь, ну важко, привикаю до всього.
Костянтин Кашула із Закарпаття теж на реабілітації. Ветеран служив у 5-й окремій штурмовій бригаді. У лютому цьогоріч під Бахмутом дістав важке осколкове поранення і втратив ногу.
Костянтин Кашула, ветеран російсько-української війни:
Був Під Горлівкою, під Майорском, під Бахмутом. Привезли в Дніпро буквально 6 годин воно пройшло, я почувствовал, у Дніпрі прокинувся, почувствовал вже частину тіла відмирає. Я подивився, покликав враів, врачізразу мені сказали все ампутувати.
Після втрати ноги Костянтин багато займається спортом. До турніру з футболу готувався місяць.
Костянтин Кашула, ветеран російсько-української війни:
Попробував, було дуже страшно, тому що не знаєш як милиці поставити, як правильно до мʼяча підійти. Дякуючи тренеру Богдану, він нас підтримує, допомагає і штовхає вперед вперед вперед, щоб ми досягли своєї мети.
Ініціатором сворення футбольної команди ветеранів з ампутованими кінцівками став саме тренер Богдан Мельник. Йому вдалося зібрати по реабілітаційних центрах вже 10 гравців. І переконаний - це не межа.
Богдан Мельник, тренер футбольної команди ветеранів:
Найперше мета - це звичайно ж, що хлопці проводять час, вони обговорюють питання як вони тренуються до, а потім розбирають матч, вони просто відводять собі свою голову на щось інше, а мета звичайно - це створити Чемпіонат України, де би могли команди з'їжджатися, грати між собою, перемагати.
Для турніру команда ділиться на дві частини. По 4 футболіста на полі - це воїни із ампутованими ногами. І два голкіпери - у них ампутовано по руці. Перед грою довго розминаються. Свисток тренера - і почали.
Ветерани досить вправно ведуть боротьбу за мʼяч, хоча гола так ніхто й не забиває. Але все ще попереду, - це їхня перша гра. Обидві команди задоволені.
Після армії нічого важкого нема в нашому житті. Так що армія - то саме було важче, щоб було в моєму житті, а зараз це розслабуха.
Проведенню таких турнірів сприяє Міністерство ветеранів.
Анастасія Галайко, керівниця відділу ветеранського спорту Міністерства у справах ветеранів України:
Найкраща реабілітація вона через спорт, не тільки фізіологічно, психологічно і відповідно завдяки спорту вони зможуть і відновлюватись і, можливо, захочуть себе в подальшому житті вже реалізовувати або в збірних, або в тренерської діяльності.
Турнір організував Львівський університет Франка. Виш готовий надати свій реконструйований спорткомплекс для системної реабілітації ветеранів.
Володимир Качмар, проректор Львівського національного університету ім. І. Франка:
Ми маємо можливість тут проводити такі тренування реабілітацію по міні-футболу, по баскетболу, позаду нас великий теніс, волейбол, силові різні можем проводити змагання. Тобто львівський університет готовий до цього.
Поки що в Україні є лише дві футбольні комади ветеранів з ампутаціями: у Львові та Києві. Оргнізатори сподіваються з часом вийти на міжнародний рівень змагань.
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