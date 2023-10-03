Архітектурні та археологічні памʼятки, важливі дати і постаті своєї області вивчають школярі на Черкащині. У навчальних закладах запровадили спеціальний факультатив із краєзнавства для учнів сьомих-одинадцятих класів. Першими враженнями від нового предмету школярі поділилися моїм колегам.

Семикласники цієї гімназії на занятті детально вивчають карту Черкаської області. На урок вони сьогодні прийшли із презентаціями, буклетами та навіть поробками.

Завдання - уявити себе представником турфірми та скласти цікаві маршрути визначними місцями Черкащини. Вероніка розповідала однокласникам про Софіївку - відомий на всю Україну дендропарк в Умані.

Вероніка, школярка:

Мені дуже цікаво, бо я багато чого звідси не знала і коли я записувала ці факти, багато дізналась для себе.

А Катерина на уроці вперше, школярка більше року була за кордоном і тепер точно знає, наскільки важливо розповідати про історію свого краю.

Катерина, школярка:

Ми живемо в цій країні весь час, ми тут народились, потрібно знати про свою культуру, щоб її продовжувати,розповідати своїм дітям і мати шось своє.

Навчальну програму для учнів 7-11 класів розробили черкаські історики та науковці. Співатором був і вчитель цієї гімназії Андрій Стецюк. Він пояснює - курс краєзнавста нині має особливе значення.

Андрій Стецюк, вчитель історії:

В умовах війни це питання формування національної свідомості, розуміння власної батьківщини і знову ж таки культивування того, шо наш крає є знаковим, тут багато шо відбувалось чого ми не знаємо і це було поштовхом для інших важливих процесів.

Кожен з класів курс "Моя Черкащина" вивчатиме в межах історичного періоду, який вивчають на історії України. Зрізу знань з цього факультативу не робитимуть, але сподіваються на ефект від уроків у майбутньому.

Олександр Воловенко, заступник директора гімназії:

Нам треба відновлювати Україну після перемоги і саме як відновити туристичну сферу, якшо громадяни нашої області не знають своєї історії, це надзвичайно важливо і актуально.

Книги та навчальні програми отримали вже усі школи області. Схвалили їх у Міністерстві освіти.

Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації:

Сама програма може редагуватись і вчителями історії, які будуть викладати це і головне, шоб це не було як картинка, а головне, шоб змогли цей проект донести.

У курсі "Моя Черкащина" учні вивчатимуть історію краю від найдавніших часів і до сучасності.