Спочатку Герман визнавав свою провину, потім відмовився від свідчень, тепер - оскаржує вирок в апеляції.

В Одесі - знову суд у справі екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. У червні він отримав довічне ув'язнення за державну зраду - зливав інформацію російським спец-службам. І ось тепер оскаржує вирок в апеляційній інстанції. На судовому засіданні побувала й наша знімальна група.

Довічне ув'язнення Геннадій Герман отримав за те, що на початку повномасштабного вторгнення передавав ворогу інформацію про місця розташування військових частин на Миколаївщині, добові паролі на блокпостах, списки загиблих, полонених, звітував про результати обстрілів тощо. І в той же час він був керівником Миколаївської окружної прокуратури.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію із імітацією злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника рф, за яким також стежила СБУ.

Спочатку Герман визнавав свою провину, потім відмовився від свідчень, тепер - оскаржує вирок в апеляції. На засіданні - рідні військовослужбовців, які загинули у березні двадцять другого внаслідок ворожого удару по миколаївських казармах. В їхній смерті люди звинувачують саме екс-прокурора.

Оксана Руцька, мати загиблого військовослужбовця:

Він здавав їм прізвища наших загиблих хлопчиків, а значить - він звітував про свою роботу. Якби він не був до цього причетний, він би їм не розказував: хто там загинув, яка кількість і так далі. Прізвища перераховувались загиблих хлопчиків.

Захисники Германа вимагають повторного дослідження доказів - з викликом свідків. Але відповідне клопотання суд отримав лише у п'ятницю - тож сторона обвинувачення не встигла з ним ознайомитись - і суддя оголошує перерву. Рідні загиблих військових вважають: адвокати екс-прокурора навмисно затягують процес. Люди побоюються, що вирок Герману може бути переглянутий.

Ганна Паламарчук, мати загиблого військовослужбовця:

Ми сподіваємось, що не буде переглянутий, ми будемо добиватися, щоб не був переглянутий. Ми будемо боротися до кінця: втомилися чи не втомилися - це наш обовʼязок перед кожним сином. Я не знаю, як це передати словами - просто не знаю!

Наступне засідання у справі відбудеться двадцять третього жовтня. На сьогодні в Україні Геннадій Герман - один із найбільш високих правоохоронців, якого викрили на державній зраді під час воєнного стану.