На ППО росіян наїхав вантажний потяг: знищено екіпаж окупантів [ Редагувати ]
У ніч з понеділка на вівторок, 3 жовтня, стався надзвичайний інцидент у тимчасово окупованому Донбасі. Під час руху на перегоні "Єнакієво-Вуглегірськ" поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", який належав російським військовим.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
За інформацією, яку розповсюджує Telegram-канал, цей інцидент стався внаслідок незграбного керування ЗРК "Стріла-10" під час руху в складі військової колони. Водій ЗРК не впорався із керуванням, з'їхав з моста і потрапив під колеса поїзда.
В результаті цього інциденту був знищений екіпаж, який перебував у ЗРК, і ще двоє російських військових отримали поранення. Наразі розслідується причина і обставини цього події, інцидент залишається об'єктом розслідування.
Нагадаємо, що раніше ми писали про оперативну ситуацію на фронті 3 жовтня. Ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
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