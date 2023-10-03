В Одесі для сил ППО волонтери налагодили виробництво зенітних прицілів [ Редагувати ]
Щоночі ворог атакує Україну дронами-камікадзе, намагаючись виснажити систему протиповітряної оборони. Напади - все більш масовані, підступні - тож і наші підрозділи потребують постійного вдосконалення. В Одесі для сил ППО волонтери налагодили виробництво зенітних прицілів. Як це допомагає захисникам неба - дивіться далі.
Раніше це був звичайний автосервіс. Але після повномасштабного вторгнення хлопці почали волонтерити: ремонтували машини для ЗСУ, виконували інші замовлення. Згодом військові звернулися з незвичним проханням: виготовити зенітні приціли для підрозділів, які полюють на ворожі безпілотники.
Олександр, конструктор:
Нам привезли старий приціл - від якоїсь радянської гармати, сказали: треба довести до ладу і щось придумати і зробити серію десять штук.
Спочатку довелося почаклувати над кресленнями, розробити кріплення, цілик, потім - щось підправити, модернізувати. І ось - продукт одеських умільців: ракурсний приціл для кулемета ДШК. Дешевий, зручний та надійний.
Джон, проєктувальник:
Вивчив там літературу якусь, яку знайшов вільну в інтернеті - здебільшого англійську, американську, виділив якійсь нюанси і зробив цю модель.
Принцип Дії такого прицілу: він дозволяє стрільцю визначити випередження - тобто відстань, на яку переміщується ціль за час польоту кулі до неї. Це якраз важливо, коли кулеметники на великій відстані збивають "Шахеди".
Олександр, конструктор:
Тобто якщо в тебе немає зенітного прицілу, ти просто в фантазіях своїх приблизно кудись цілишся - у тебе немає ніякого орієнтиру. В даному випадку в тебе є орієнтир, який дозволяє приблизно брати відстані - половина кільця, кільце і так далі.
Спочатку хлопці вирізають прицільну сітку, далі - шліфування, збирання, зварювання. Матеріали закуповують самі або ж допомагають друзі. А надихає - робота української ППО, яка стає дедалі більш влучною.
Андрій, зварювальник:
Кожне збиття - це чиєсь врятоване життя, чи наша інфраструктура, чи наші будинки. Коли ще відгуки від хлопців приходять - то це, ну дуже радує - дуже радує і дуже мотивує.
Далі - приціли готують до фарбування. Якщо відправляють до морських підрозділів - то ще й додатково ґрунтують: щоб захистити прилади від солоної води та корозії.
Тобто для цього треба покращувати якість фарбування, а це тягне за собою ціну. Все залежить від спроможності в той момент: є у нас донати, нема донатів, чи є у нас робота, нема роботи, щоби купити банку якісного ґрунту.
Наразі волонтери виготовили та відправили до підрозділів ЗСУ понад півсотні зенітних прицілів. Та військові вже замовили таку ж кількість додатково, бо, кажуть, ефективність стрільби з ними підвищується в рази. Майстри ж не зупиняються - і вже розробляють нову модифікацію прицілу, який можна буде встановити на кулемети ПКМ та "Браунінг".
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