Щоночі ворог атакує Україну дронами-камікадзе, намагаючись виснажити систему протиповітряної оборони. Напади - все більш масовані, підступні - тож і наші підрозділи потребують постійного вдосконалення. В Одесі для сил ППО волонтери налагодили виробництво зенітних прицілів. Як це допомагає захисникам неба - дивіться далі.

Раніше це був звичайний автосервіс. Але після повномасштабного вторгнення хлопці почали волонтерити: ремонтували машини для ЗСУ, виконували інші замовлення. Згодом військові звернулися з незвичним проханням: виготовити зенітні приціли для підрозділів, які полюють на ворожі безпілотники.

Олександр, конструктор:

Нам привезли старий приціл - від якоїсь радянської гармати, сказали: треба довести до ладу і щось придумати і зробити серію десять штук.

Спочатку довелося почаклувати над кресленнями, розробити кріплення, цілик, потім - щось підправити, модернізувати. І ось - продукт одеських умільців: ракурсний приціл для кулемета ДШК. Дешевий, зручний та надійний.

Джон, проєктувальник:

Вивчив там літературу якусь, яку знайшов вільну в інтернеті - здебільшого англійську, американську, виділив якійсь нюанси і зробив цю модель.

Принцип Дії такого прицілу: він дозволяє стрільцю визначити випередження - тобто відстань, на яку переміщується ціль за час польоту кулі до неї. Це якраз важливо, коли кулеметники на великій відстані збивають "Шахеди".

Олександр, конструктор:

Тобто якщо в тебе немає зенітного прицілу, ти просто в фантазіях своїх приблизно кудись цілишся - у тебе немає ніякого орієнтиру. В даному випадку в тебе є орієнтир, який дозволяє приблизно брати відстані - половина кільця, кільце і так далі.

Спочатку хлопці вирізають прицільну сітку, далі - шліфування, збирання, зварювання. Матеріали закуповують самі або ж допомагають друзі. А надихає - робота української ППО, яка стає дедалі більш влучною.

Андрій, зварювальник:

Кожне збиття - це чиєсь врятоване життя, чи наша інфраструктура, чи наші будинки. Коли ще відгуки від хлопців приходять - то це, ну дуже радує - дуже радує і дуже мотивує.

Далі - приціли готують до фарбування. Якщо відправляють до морських підрозділів - то ще й додатково ґрунтують: щоб захистити прилади від солоної води та корозії.

Тобто для цього треба покращувати якість фарбування, а це тягне за собою ціну. Все залежить від спроможності в той момент: є у нас донати, нема донатів, чи є у нас робота, нема роботи, щоби купити банку якісного ґрунту.

Наразі волонтери виготовили та відправили до підрозділів ЗСУ понад півсотні зенітних прицілів. Та військові вже замовили таку ж кількість додатково, бо, кажуть, ефективність стрільби з ними підвищується в рази. Майстри ж не зупиняються - і вже розробляють нову модифікацію прицілу, який можна буде встановити на кулемети ПКМ та "Браунінг".