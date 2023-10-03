Під Миколаєвом діяла одна з численних мереж російських агентів, і ця мережа була успішно розкрита Службою безпеки України. У її складі знаходилося 13 інформаторів, які функціонували на користь федеральної служби безпеки російської федерації (ФСБ). Це важливий крок в роботі з контррозвідкою та забезпеченням національної безпеки. Про це повідомляє СБУ.

Спецоперація Служби безпеки в Миколаївській області виявилася масштабною і ефективною. В результаті її проведення ця російська агентурна мережа була нейтралізована. До складу цієї мережі входили 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ і здійснювали розвідувальну діяльність на території південного регіону України.

Дії інформаторів були спрямовані на збирання розвідданих даних про місця базування та переміщення Збройних Сил України на території південного регіону. Вони також активно взаємодіяли з російськими збройними формуваннями, коригуючи їх повітряні атаки на житлові та соціальні об'єкти обласного центру.

Одним з ключових елементів роботи цієї мережі була передача координат українських об'єктів російським інформаторами ФСБ через "зв’язкового". Цим "зв’язковим" виявився прокремлівський блогер, відомий під псевдонімом "Лохматий", насправді Сергій Лебедєв.

Розкриття цієї агентурної мережі є важливим кроком у боротьбі з російськими спробами втручання в українські справи та забезпеченням національної безпеки України. Служба безпеки продовжує свою роботу на відстеження та припинення подібних загроз для країни.

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