Скільки грошей Україна отримала від США та міжнародних союзників з 2022 року [ Редагувати ]
Заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, наскільки допомога від ЄС та інших партнерів важлива для України. А також розповіла, скільки грошей Україна отримала з 24 лютого 2022 року.
"За цей рік з тих 18 мільярдів євро, які були заплановані, станом на кінець вересня отримали 13,5. Це тільки допомога від ЄС. Якщо говорити загалом про допомогу від усіх партнерів, то станом на кінець вересня 2023 року ми отримали 32, 5 млрд доларів США. З початку повномасштабного вторгнення - 65 млрд доларів", - каже Бігун.
Вона додала, що всі ці кошти ідуть на військові видатки, соціальні виплати.
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