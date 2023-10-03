Програма "єОселя": скільки родин отримали допомогу [ Редагувати ]
Заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, скільки сімей скористалися програмою "єОселя".
"1 жовтня 2022 року стартувала програма "єОселя". За цей рік видано понад 3600 кредитів для українських родин. Це досить гарний показник. В грошах, це 5,2 млрд гривень. 70 відсотків цих родин, це родини військовослужбовців та силовиків. Ще 13% - педагоги та науковці, 10% - медики. З серпня ця програма трошки реформувалась. Тепер з'явилися кредити для всіх громадян України, які незабезпечені житлом і є зараз можливість звернутися за програмою "єОселя" і отримати іпотечний кредит під 7% річних. С серпня вже понад 220 родин звернулися і отримали такі кредити на загальну суму 360 млн гривень", - додала вона.
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