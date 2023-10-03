Що буде з цінами в Україні та що впливає на інфляцію: у Мінекономіки дали відповідь

У серпні 2023 року, завдяки значному надходженню на ринок нового врожаю, при відносній стабільності інших факторів, спостерігалося зниження внутрішніх цін на 1,4%