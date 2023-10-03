Сучасний героїзм українських воїнів у боях з московськими найманцями має кровний та духовний зв'язок з героїзмом українського козацького війська, яке протягом століть героїчно боронило Україну від нападів московської орди. Саме це надихнуло відомого запорізького митця Костянтина Ротань на створення героїчного диптиху, на якому нібито стерта грань між віками та сьогоденням. Вглядаючись в обличчя козаків, відображених у повній історичній відповідності до деталей одягу, зброї, природного оточення - бачиш безумовно героїчних лідерів часів козацтва. Бачиш Відвагу, Честь, Мужність. Нездоланну Волю до Перемоги.

Символічно, що картини було презентовано на честь свята Покрова Пресвятої Богородиці, в День захисників та захисниць України та День українського козацтва на богослужінні у Гарнізонному храмі Православної Церкви України на честь святителя Миколая, Чудотворця, що на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Під час богослужіння лунали молитовні прохання за захисників України, за український народ, за якнайшвидше звільнення країни від нашестя чужинців. На богослужінні був присутній командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці, які боронять північні кордони нашої держави, жителі та гості столиці.

Картини були презентовані та подаровані українським військовим волонтером Олександром Дєєвим від БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ». Борис Кутовий.