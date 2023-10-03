російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі - міноборони Британії [ Редагувати ]
Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявив, що українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.
Про це повідомляє The Guardian.
"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", - наголосив Хіппі.
Коментуючи сухопутний контрнаступ України, він також зазначив, що "кожен дюйм важливий".
Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові атакували штаб Чорноморського флоту росіян у Севастополі. Після удару почалася сильна пожежа.
За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки загинули 34 офіцери.
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