В Україні триває військовий стан та загальна мобілізація. Мобілізовані будуть і обмежено придатні до військової служби, проте служити вони будуть у підрозділах, які не потребують сильної фізичної підготовки.

Де служитимуть обмежено придатні, досліджував New voice.

За правилами, лікарі ВЛК мають вказувати в рішення про обмежену придатність, де можна і де не можна служити чоловіку. Обмежено придатних заборонено законом направляти на службу в десантно-штурмових військах; плавскладі; морській піхоті; спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

Військовозобов'язаних, яких визнали обмежено придатними, можуть направити на службу в частинах (підрозділах) забезпечення; ТЦК; установах, організаціях; навчальних закладах.

У жовтні в Україні можуть мобілізувати такі категорії чоловіків та жінок:

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, якщо вони мають чи не мають військового досвіду;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу запасі після строкової служби, закінчили військову кафедру або вищі військові навчальні заклади;

придатні та обмежено придатні призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу - на контракт із ЗСУ;

жінки-військовозобов'язані, які закінчили ВВНЗ або військову кафедру і проходять службу в запасі від 18 до 60 років;

жінки від 18 років - за мобілізацією і на контракт, якщо їх спеціальність потрібна та вони придатні за станом здоров’я до служби;

колишні жінки-військовослужбовиці, які мають звання та звільнилися у запас з військової служби та залишаються військовозобов'язаними;

зняті з військового обліку - після постановки на облік;

виключені з військового обліку військовозобов'язані, якщо вони визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану рішенням ВЛК, якщо вони не користуються правом на відстрочку, і якщо вони не засуджені за тяжкий злочин.

Усі військовозобов'язані чоловіки, які отримують повістки про уточнення даних, мають з’явитися до ТЦК, якщо не мають поважних причин цього не робити. Під час уточнення даних виявляється, чи є у людини відстрочка від мобілізації. Якщо вона є, то направляти таких людей на ВЛК та мобілізувати - заборонено законом.

Якщо відстрочки немає, чоловіків відправляють на ВЛК, де визначається рівень придатності до військової служби.

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