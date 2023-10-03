Українського телеведучого запідозрили у романі з відомою блогеркою (фото) [ Редагувати ]
Українського телеведучого Микиту Добриніна запідозрили у романі з відомою українською блогеркою, яка свого часу зустрічалася з блогером Богданом Буше.
Зокрема, шоумену у Мережі приписують романтичні стосунки з Чарою Хорив. Такі плітки з'явилися після урочистої церемонії вручення музичної премії Muzvar Awards 2023, яка відбулася 26 вересня у Києві у "Жовтневому палаці".
До слова, користувачі Мережі почали пліткувати про можливий роман ведучого та блогерки після того, як побачили, що вони були на заході. Микита та Чара вдвох позували перед об'єктивом фотокамери. Юзери припустили, що на Muzvar Awards 2023 ведучий та блогерка прибули разом.
Утім, чи дійсно між парою є романтичні стосунки – невідомо. Ані Микита, ані Чара не діляться подробицями особистого життя.
Чара Хорив – відома українська блогерка та модель. Вона понад рік була у стосунках із відомим блогером Богданом Буше. На початку 2022 року закохані розійшлися.
Микити Добриніна, то в червні він офіційно розлучився з блогеркою Дашею Квітковою, з якою прожив у шлюбі майже три роки. Експодружжя разом виховує 2-річного сина Лева.
по темі
У віці 68 років помер народний артист України Андрій Верес. Він був засновником чоловічого гурту "Козацькі забави" та багато років очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня"
Український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв оголосив, що зробив пропозицію своїй коханій
Музикант пояснив, що польська авіакомпанія LOT не пустила його та інших пасажирів з російськими паспортами на літак з Астани до Варшави.
Він був одним із найбільш шанованих британських акторів і носив звання Командора Ордену Британської імперії з 1998 року
Українська співачка Ані Лорак, яка замовчує агресію росії проти України, відверто розповіла про свої стосунки зі співаком Філіпом Кіркоровим