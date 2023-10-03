Українського телеведучого Микиту Добриніна запідозрили у романі з відомою українською блогеркою, яка свого часу зустрічалася з блогером Богданом Буше.

Зокрема, шоумену у Мережі приписують романтичні стосунки з Чарою Хорив. Такі плітки з'явилися після урочистої церемонії вручення музичної премії Muzvar Awards 2023, яка відбулася 26 вересня у Києві у "Жовтневому палаці".

До слова, користувачі Мережі почали пліткувати про можливий роман ведучого та блогерки після того, як побачили, що вони були на заході. Микита та Чара вдвох позували перед об'єктивом фотокамери. Юзери припустили, що на Muzvar Awards 2023 ведучий та блогерка прибули разом.

Утім, чи дійсно між парою є романтичні стосунки – невідомо. Ані Микита, ані Чара не діляться подробицями особистого життя.

Чара Хорив – відома українська блогерка та модель. Вона понад рік була у стосунках із відомим блогером Богданом Буше. На початку 2022 року закохані розійшлися.

Микити Добриніна, то в червні він офіційно розлучився з блогеркою Дашею Квітковою, з якою прожив у шлюбі майже три роки. Експодружжя разом виховує 2-річного сина Лева.