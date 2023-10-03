російські окупанти при повітряних атаках по території України досить часто використовують складні траєкторії напрямку баражуючих боєприпасів Shahed 131/136. Так ворог сподівається виснажити сили та засоби ППО ЗСУ.

Про це заявила спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Дуже часто (військові рф, - ред.) використовують складні траєкторії напрямку ("Шахедів", - ред.) саме для того, щоб виснажувати Сили оборони", - зазначила вона.

Гуменюк звернула увагу, що і дрони-камікадзе, і ракети противника пролітають через південні області України та починають маневрувати.

"Повертаючись на схід, потім на захід, знову повертаючись до півдня. І таким чином вони прокладають складні траєкторії, використовуючи особливості ландшафту, русла річок, саму акваторію самого Чорного моря, де низько ідуть над ним ("Шахеди", - ред.), щоб приглушити свій характерний звук", – розповіла вона.

У цьому контексті представниця Сил оборони півдня України вказала на успішну роботу протиповітряної оборони щодо відбиття атаки цієї ночі та збиття цілей противника.

"І таким чином робота ППО, як от цієї ночі, тривала три години, але була досить результативною", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову атакували територію України із застосуванням ударних безпілотників та ракет.