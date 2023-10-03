Тенісний матч між українкою і росіянкою раптово зупинили: що сталося [ Редагувати ]
Матч другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні між українською тенісисткою Лесею Цуренко (№49 WTA) і росіянкою Веронікою Кудерметовою несподівано перервали під час другого сету.
Про це повідомили під час трансляції матчу.
Цуренко взяла перший сет у матчі другого кола China Open 2023 проти Кудерметової - 6:3.
В другому сеті українка також домінувала.
Але раптово у столиці Китаю почався дощ. Через негоду організатори були змушені зупинити поєдинок.
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