Матч другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні між українською тенісисткою Лесею Цуренко (№49 WTA) і росіянкою Веронікою Кудерметовою несподівано перервали під час другого сету.

Про це повідомили під час трансляції матчу.



Цуренко взяла перший сет у матчі другого кола China Open 2023 проти Кудерметової - 6:3.

В другому сеті українка також домінувала.

Але раптово у столиці Китаю почався дощ. Через негоду організатори були змушені зупинити поєдинок.