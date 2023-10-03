США готові швидко відправити Україні ракети ATACMS [ Редагувати ]
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США готові швидко відправити Україні ракети великої дальності ATACMS, коли президент Штатів Джо Байден офіційно ухвалить таке рішення. Про це сказав помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, повідомляє Bloomberg.
За його словами, американська армія "вже давно готова до такого розвитку подій".
"Ми готові діяти швидко", - заявив Дуг Буш.
За словами Буша, у США вже визначилися, які саме ракети відправлять Україні. Він додав, що ATACMS можуть запускатися з тих самих пускових установок, які Україна використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук за один раз. Різниця полягає в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається залпом з однієї пускової установки.
Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не драматично", каже Буш.
"Ми готові, коли і якщо президент (Байден - ред.) вирішить це зробити", - сказав він.
Раніше повідомляли, що Естонія закупить у США ракети ATACMS і пускові установки HIMARS.
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