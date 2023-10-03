В Антарктиці сотні пінгвінів "окупували" українську полярну станцію "Академік Вернадський". Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір українських метеорологів - метеомайданчик із різними приладами. Наші науковці шоковані й не знають, як їм далі проводити спостереження та надсилати інформацію до світових баз даних. Звісно ж, ми жартуємо. За останні дні чорно-білі птахи, які масово повертаються до "Вернадського" на шлюбний сезон, справді дуже вподобали наш метеомайданчик. Наразі тут уже майже 200, - йдеться в повідомленні.

Найбільше пінгвінам припали до смаку осадкомір (спеціальне відерце, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс (вимірює рівень сонячної радіації).

Полярники і пінгвіни чудово співіснують разом. Метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів і знімають потрібні показники, намагаючись не злякати птахів. Ті ж уже звикли до таких "двоногих" сусідів і майже на них не реагують.

Українські вчені продовжують кожні три години передавати дані метеорологічних спостережень, на основі яких роблять як короткочасні прогнози погоди, так і довгострокові моделювання зміни клімату.

На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", пінгвінів уже понад 2,6 тисячі. Вони поки що не роблять гнізда, бо локації та будматеріали ще вкриті снігом, але вже активно займають місця.