В Україні медики вперше в історії пересадили один орган двом людям [ Редагувати ]
У Львові вперше в історії української медицини виконали спліт-трансплантацію печінки. Лікарі донорський орган розділили на дві частини та пересадили хлопчику, якому виповнився рік та три місяці, та 20-річному хлопцю.
Про це повідомляє Перше медичне об'єднання у Telegram.
Відомом, що 15-річний хлопець загинув через ушкодження мозку. Батьки юнака дали дозвіл на те, аби органи сина пересадили тим людям, які потребують трансплантації.
Спліт-трансплантацію печінки виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова у львівській лікарні.
Медики донорський орган розділили на дві частини. Меншу частину пересадили хлопчику Луці з Житомирської області, якому виповнився рік і три місяці. У малюка діагностували біліарну атрезію. Його печінка поступово відмирала, тож без операції йому залишалося жити лише кілька місяців.
Більшу частину органу пересадили 20-річному мешканцю Львівської області.
Також одночасно з тим львівські трансплантологи пересадили і інші органи. Серце отримав 11-річний Влад з Тернопільської області. У шість місяців йому поставили діагноз - делятаційна кардіоміопатія.
Хворобу спровокувало запалення легень і серце дитини було збільшене втричі, тому ледве поміщалося у грудній клітці та могло зупинитися будь-якої миті.
Нирки отримали 12-річний Геннадій з Харкова та 18-річний Іван з Черкаської області. Тепер вони зможуть жити повноцінним життям без гемодіалізу.
На щастя, трансплантація органів пройшла успішно. Усього лікарям вдалося врятувати трьох дітей та двох дорослих. Через тиждень після трансплантації усі пацієнти почуваються добре.
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