Рятувальники Одещини назвали вулицю на честь загиблого колеги [ Редагувати ]
Рятувальники Одещини вшанували пам'ять загиблого колеги сапера-водія Святослава Додона. Він підірвався на протитанковій міні торік у листопаді, під час розмінування деокупованих територій Миколаївщини. Колеги подбали про те, щоб на честь героя була названа вулиця в його рідному селі.
Паркан за парканом. Одеські піротехніки кріплять таблички з ім'ям загиблого друга. Святослав Додон з побратимами розміновував деокуповані території. Поки авто, яким він керував, не наїхало на протитанкову міну. Тепер вулиця в селі Нерушай, на якій виріс Святослав, носитиме його ім'я.
Роман Драч, колега загиблого:
Відзивчивий дуже, завжди готовий прийти на допомогу, завжди життєрадісний був.
Святослав народився на півдні Одещини. Мати каже: був бешкетником, аж поки не пішов у рятувальники.
Людмила Додон, мати загиблого:
Коли пішов працювати, став серйозним відповідальним (плаче).
Святослав працював водієм-сапером у піротехнічному підрозділі ДСНС Одещини.
Людмила Додон, мати загиблого:
То було його життя: його техніка, його машини, його робота. Я йому сказала: "Синок, ти ж ідеш, там так небезпечно." Він мені сказав: "Мамо. Я можу йти містом і може впасти сосулька - і теж можу загинути". Так шо, він, він не боявся.
Згадувати 24 листопада 2022 року, колегам, яким пощастило вижити, зараз тяжко. Працювали на відбитих у ворога землях Миколаївщини.
Сергій Волков, колега загиблого:
Був звичайний день, працювали на ділянці за призначенням. Збирались їхати на інше завдання. Особливого такого нічого не віщувало. Наїхали на ТМ-ку на дорозі.
Святослав загинув миттєво. Його поховали в селі, де народився та виріс, де живе його велика сім'я. І де малеча й досі каже про нього, як про живого.
Ангеліна, сестра загиблого:
Він дуже добрий, він постійно шуткує, допомагає. В нього є прекрасна донька, з якою я граюся.
Доньці Святослава, Марині, лише три роки. І меморіальна дошка, на честь батька, яку відкрили його колеги, в першу чергу - для неї. Так саме, як і орден "За мужність", яким Святослава нагородили посмертно.
Емілія Додон, дружина загиблого:
Його повинні просто пам'ятати. Я вважаю, що на такого чоловіка повинні рівнятися.
Він - наш герой…
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