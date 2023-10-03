Рятувальники Одещини вшанували пам'ять загиблого колеги сапера-водія Святослава Додона. Він підірвався на протитанковій міні торік у листопаді, під час розмінування деокупованих територій Миколаївщини. Колеги подбали про те, щоб на честь героя була названа вулиця в його рідному селі.

Паркан за парканом. Одеські піротехніки кріплять таблички з ім'ям загиблого друга. Святослав Додон з побратимами розміновував деокуповані території. Поки авто, яким він керував, не наїхало на протитанкову міну. Тепер вулиця в селі Нерушай, на якій виріс Святослав, носитиме його ім'я.

Роман Драч, колега загиблого:

Відзивчивий дуже, завжди готовий прийти на допомогу, завжди життєрадісний був.

Святослав народився на півдні Одещини. Мати каже: був бешкетником, аж поки не пішов у рятувальники.

Людмила Додон, мати загиблого:

Коли пішов працювати, став серйозним відповідальним (плаче).

Святослав працював водієм-сапером у піротехнічному підрозділі ДСНС Одещини.

Людмила Додон, мати загиблого:

То було його життя: його техніка, його машини, його робота. Я йому сказала: "Синок, ти ж ідеш, там так небезпечно." Він мені сказав: "Мамо. Я можу йти містом і може впасти сосулька - і теж можу загинути". Так шо, він, він не боявся.

Згадувати 24 листопада 2022 року, колегам, яким пощастило вижити, зараз тяжко. Працювали на відбитих у ворога землях Миколаївщини.

Сергій Волков, колега загиблого:

Був звичайний день, працювали на ділянці за призначенням. Збирались їхати на інше завдання. Особливого такого нічого не віщувало. Наїхали на ТМ-ку на дорозі.

Святослав загинув миттєво. Його поховали в селі, де народився та виріс, де живе його велика сім'я. І де малеча й досі каже про нього, як про живого.

Ангеліна, сестра загиблого:

Він дуже добрий, він постійно шуткує, допомагає. В нього є прекрасна донька, з якою я граюся.

Доньці Святослава, Марині, лише три роки. І меморіальна дошка, на честь батька, яку відкрили його колеги, в першу чергу - для неї. Так саме, як і орден "За мужність", яким Святослава нагородили посмертно.

Емілія Додон, дружина загиблого:

Його повинні просто пам'ятати. Я вважаю, що на такого чоловіка повинні рівнятися.