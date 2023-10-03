Десятки одиниць техніки, опорних пунктів та ворожих солдат. Саме стільки лише за тиждень можна вразити на полі бою, завдяки використанню ударних безпілотників. Це дані самих військовослужбовців, які долучені до державної програми "Армія дронів".

БПЛА на фронті - це не тільки зброя, це й очі наших солдат на передовій. А ще - розхідний матеріал. Їх постійно потребують. Тож, як виробляють безпілотники? Хто, окрім держави, допомагає в цьому - розповість Анатолій Журавльов.

На цих кадрах - результати успішного використання безпілотників українськими воїнами на передовій.

Ударні дрони вже стали невід'ємною частиною озброєння, кажуть військові. Тож збільшувати кількість таких безпілотників на фронті - просто необхідно. Для цього існують державні програми. Але неабияк допомагають також волонтери й винахідники.

Зараз я прикрутив мотор і буду припаювати його до нашого контролера двигунів.

Іван - інженер-ентузіаст. Вирішив власноруч збирати ударні безпілотники для наших захисників.

Іван Овчарик, волонтер:

Сюди чіпляється бойовий припас, пілот летить на місію, скидає його і повертається додому. Саме тому цінність наших дронів, що вони багаторазові, вони відносно недорогі. Собівартість одного дрону - десь 500 доларів.

Підібрати комплектуючі та створити саме таку модель безпілотника Івану допомогла Юлія - інструкторка та операторка дронів. Разом вдалося виготовити вже з десяток безпілотників.

Оце у нас перший мотор. Ми включаємо його і дивимося - куди він у нас крутиться. Він крутиться, як і на стрілочці - тобто правильно.

Зібрати дрон - завдання для конструктора не надто складне, кажуть волонтери. Втім важливо правильно налаштувати техніку та провести всі повітряні тестування.

Юлія, інструкторка волонтерської організації:

Українці перші почали використовувати FPV - це наша знахідка. Треба вміти літати і треба, щоб його протестували обовʼязково! Тому що на цей маленький дешевий дрон, який для хоббі використовується, вішається вибухівка, вішається боєприпас. І якщо щось піде не так - він може впасти не там, де треба. Тобто ці дрони мають 100-відсотково працювати. І вони мають бути перевірені з вагою.

Саме на обкатку безпілотника волонтери можуть витратити левову долю часу. А ось так волонтери тестують систему скидання.

Збільшення кількості саме багаторазових дронів на фронті - одне з гловних завдань у повітряній війні, переконані волонтери.

Юлія, інструкторка волонтерської організації:

Звичайно, можна втратити від РЕБ противника дрон - це буває. Але це буває і з "камікадзе", які недолітають. А це - бомбер, який летить на висоті, йому простіше зі звʼязком - на 40-50 метрах.

Іван витрачає на дрони переважно власні кошти. Втім волонтери переконані - навіть їхнє невеличке виробництво теж наближає нашу перемогу.

Іван Овчарик, волонтер:

Ми знаємо конкретно, що такі бомбери літають, успішно виконують свої завдання, тому в принципі вже стандартизовані комплектуючі, тому зараз ціль - масштабування. А в майбутньому звісно, ще може спробуємо якісь більші дрони.

Юлія, інструкторка волонтерської організації:

Це, на щастя, розвивається, але це треба ще більше робити. І ось такі навіть ініціативи. Іван, який вже на разі зібрав 10 дронів - це вже велика допомога.

Волонтери наголошують - безпілотний повітряний флот України треба збільшувати - і за рахунок державних інвестицій, і за рахунок розробників-ентузіастів. Лише так ми зможемо отримати перевагу в небі над Україною.