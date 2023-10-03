Багато часу пішло на перевірку та розмінування ліній електропередач.

Україна нарощує темпи виробництва та експорту електроенергії. Вересень в цьому аспекті став для нашої країни рекордним. За даними аналітичного центру Dixi Group, найбільше кіловат купила Словаччина та Молдова.

Повертають світло і в зруйновані росіянами міста та села. У деяких люди живуть без електрики вже більш як півтора року, тож на повернення цивілізації чекають з нетерпінням. Найперше енергетики намагалися заживити ті населені пункти, де мешкає багато людей, а тепер черга дійшла і до невеличких сіл з кількома десятками жителів.

Бур'яни вище від людського зросту, розбиті будинки, завалені дерева та пошматовані дроти ліній електропередач. Саме так зараз, після зіткнення з "руським міром", виглядають сотні сіл на Харківщині. Серед них і Курулька, що в Ізюмському районі. Тут і до війни жило з півтори сотні, тепер - менше десятка.

Тетяна Рева, староста Рідненського старостинського округу:

На сьогоднішній день тут проживає 8 чоловік, це 4 домоволодіння, які постійно зараз проживають і трошки люди одне домоволодіння зараз відновлюють.

Родина Приймаків виїхала з рідного села торік у квітні, коли обстріли стали просто безперервними. Найбільше переймалися, що не змогли забрати свого песика - Мухтара, той десь забіг, злякавшись канонади. Тож, коли господар повернувся додому та побачив собаку, дуже зрадів.

Будинок Приймаків під російськими обстрілами встояв, хоча дуже пошкоджений. Зараз пан Володимир намагається хоч якось підготувати його до зими, вже заклав вивалений вибухом фрагмент стіни.

Оце оно прильот був його з уголком, з усім гамузом відірвало і унесло все полностью.. і холодильник лежав побитий, двері одні… ми винесли його туди, була надежда шо він робе, а тоді начав лазить коло його, а воно, датчики температури всі поперебивані.

Понівечений холодильник поки служить за шафку - ремонтувати його навіть сенсу не було, адже електроенергія у селі зниклапонад рік тому. А от розбитий російською ракетою погріб господар саме намагається відбудувати, бо запаси на зиму та продукти десь треба зберігати. Та й миші, жартує, пішки по хаті ходять.

Володимир Приймак, житель села Курулька:

Це ж достраюю погріб, стараюсь закривать, щоб туди.. но щас у нас не дуже получається, там шкодники лазять у погребі, в ящіки закриваємо, ховаєм.

Потужності генератора, який привезли волонтери, вистачає лише на господарчі потреби, а от для будівництва та ремонту вже замало. Тож усі восьмеро мешканців Курульки появу бригад енергетиків зустріли хіба що не оплесками.

Тетяна Рева, староста Рідненського старостинського округу:

На сьогоднішній день тут зовсім газу не було, води також немає. Но в них єсть колодязі і думаємо, що як буде світло в нас тут, для цих мешканців будем пробувать відновлювати і водомережу.

Роботи тут чимало, не приховують енергетики - минулої весни та влітку тут точилися запеклі бої, вибухами лінії електропередач просто пошматувало. Тож тепер їх фактично доводиться будувати заново.

Віталій Соколов, керівник Барвінківського РЕМ:

Ну, по 12 кВ ми уже замінили 12 опор, більше наверно, до 10 км провода нам ще надо буде змонтувати по 10 кВ. По мережам 0,4 кВ нам треба замінити 60 опор і, відповідно, на цій протяжонності й дроти.

Багато часу пішло ще й на перевірку та розмінування ліній електропередач. Адже окрім нерозірваних боєприпасів, тут виявляли ще й багато мінних пасток, ворожі ДРГ часто заходили на територію села, залишаючи по собі вбивчі сувеніри.

Віталій Соколов, керівник Барвінківського РЕМ:

Труднощів як такових з матеріалами немає, будемо відновлювати до тих мешканців, які тут вже з'явилися ну і по мірі того, як вони будуть повертатися будем дальше відновлювати.

На кількох ділянках ремонти вже майже завершено, тож селяни вже найближчими днями сподіваються на повернення світла.