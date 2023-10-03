Кількість поранених через авіаудар по Антонівці зросла [ Редагувати ]
Через авіаудар по Антонівці Херсонської області у вівторок, 3 жовтня, поранення отримали вже сім людей. Загинула одна людина.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Стало відомо про ще трьох поранених в Антонівці", - розповів він.
За словами Прокудіна, двом жінкам, 71 та 77 років, й 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
по темі
Опалювальний сезон в Києві опинився під загрозою зриву
Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод в росії
Найближчим часом ударні безпілотники переважатимуть над ракетами в російських атаках по території України
У Херсоні після ранкового обстрілу у вівторок, 2 жовтня, знову лунають сильні вибухи
Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 510 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили ще 15 танків, 18 безпілотників та майже 50 артилерійських систем ворога