Через авіаудар по Антонівці Херсонської області у вівторок, 3 жовтня, поранення отримали вже сім людей. Загинула одна людина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про ще трьох поранених в Антонівці", - розповів він.

За словами Прокудіна, двом жінкам, 71 та 77 років, й 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.