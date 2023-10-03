Другий Орбан? Лідер соціал-демократичної партії Словаччини отримав два тижні на формування уряду. Його партія "Смер" здобула майже чверть голосів і перемогла на парламентських виборах. Тож чи стане проросійським новий Кабінет міністрів країни? Та як це вплине на допомогу Україні? Далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Зузана Чапутова, президент Словаччини:

У Словаччині конституційною традицією є довірити формування уряду голові партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах. Сьогодні я доручаю це очільнику SMER Роберту Фіцо.

Час на створення коаліції у Словаччині - пішов. Президентка Зузана Чапутова прийняла у своєму офісі голову партії-переможниці парламентських виборів.

Роберт Фіцо, голова партії Smer-SD:

Це буде непростий процес, але ми зробимо все, щоб створити уряд Словацької Республіки. Ви все дізнаєтеся, але зараз, будь ласка, давайте виходити з того, що Пані президентка доручила мені сформувати кабінет міністрів і дала мені два тижні.

Партію Роберта Фіцо - скандального популіста і двічі-прем'єра, що пішов у відставку після протестів через вбивство журналіста, підтримало понад 23% населення. В першу чергу, через гучні і агресивні заяви свого лідера. Той не добирав слів, коли ганьбив опонентів, гнівався через наплив мігрантів, обурювався занедбаннням пам'яті про радянське минуле, а ще критикував Україну та її підтримку з боку Європи. Загалом усе, як з кремлівської методички. Навіть фашисти є.

Західні ЗМІ відкрито говорять про те, що в лавах української армії є справжні фашисти. Візьмемо полк "Азов". Заєте, що говорять у Словаччині? Ці бандерівці та інші, хто там воює, то просто вуличні хулігани, з задвірку суспільства. Я ніколи не бачив хулігана з кулеметом і на танку. Вони служать у війську і вони роблять страшні речі.

В українському питанні Фіцо наполягав - надання зброї Україні лише затягує війну і він, мовляв, сприятиме негайним мирним перемовам.

І після виборів політик підтвердив цю ідею.

Роберт Фіцо, голова партії Smer-SD:

Ми не змінюємо своєї позиції. Ми готові надавати гуманітарну допомогу, допомагати у відбудові, але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України. У Словаччини та у жителів Словаччини є більші проблеми, ніж Україна.

Подібні заяви згуртували довкола Смер здебільшого сільський та малоосвічений електорат. Натомість інша частина словаків приголомшена.

Єва Лічнерова, жителька Братислави:

Найбільша загроза після цих виборів, яку я бачу, це відхід від Європейського Союзу, зрушення в бік росії, утиск прав і свобод журналістів.

Юрай Кірка, житель Братислави:

Я пояснюю успіх Фіцо його блискучими політичними здібностями, популізмом і тим, як він підживлює теми страху. Це стосується війни в Україні, мігрантів, містифікацій під час пандемії, він дуже добре вміє роздмухувати всі ці теми. Важлива складова - це забудькуватість словацьких виборців. У довгостроковій перспективі показано, що популістам прощено гріхи, за які їх скинули.

Щоправда повний парламентський реванш Смер не вдався. А значить треба шукати партнерів по коаліції. Головний потеційний, близький за духом, союзник - ще радикальіші націоналісти. Але цього не вистачить. Інші ж партії тією чи іншою мірою проєвропейські. Тож, з ними Фіцо доведеться проявити чудеса перевзування у повітрі. І це не єдиний чинник, на який слід зважати.

Володимир Фесенко, політолог:

Навіть якщо Фіцо прийде до влади, то йому доведеться домовлятися з Брюсселем. Ну для нас буде проблема - з'явиться ще такий міні-Орбан, додатково. Буде не один, а два таких критики, два лідери, які будуть загравати з путіним, всередині ЄС. Але вони змушені будуть рахуватися зі спільною європейською політикою. Тому що обидва залежать від підтримки Брюсселя.

До всього залишається чималий шанс на те, що про створення коаліції домовляться проєвропейські сили - їх до словацького парламенту пройшло 5. І переговори вже стартували.