Чого чекати від американського Конгресу? Як розвиватимуться події після того, як американські конгресмени змогли уникнути шатдауну, але винесли "за дужки" пакет допомоги Україні? Коли його можуть затвердити? Що із ленд-лізом? І скільки коштів доступно зараз для України? Відповідь на всі ці питання - в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі Посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової.

Після того, як Конгрес зміг уникнути шатдауну, але для цього відклав допомогу Україні, соцмережами ширилося обурення. Мовляв, "краще б вони взагалі обидва питання відклали, ніж одне вирішили, а інше – ні". Із такою постановкою питання - знаючи ситуацію із середини - категорично не згодна український Посол у Штатах Оксана Маркарова. Дипломат і фінансист - вона переконана, що в разі зупинки американського уряду було б ще складніше отримати допомогу.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

В ситуації відсутності шатдауну, коли всі наші партнери працюють в штатному режимі, для нас є, безумовно, набагато краще, тому що виділення коштів Конгресом - це одна частина, це перша частина роботи. А далі з усіма нашими партнерами від Держдепу до Пентагону, до департаменту комерції, до Енергетичного департаменту. Це щоденна робота над знаходженням того, що нам потрібно, постачанням цього в Україну, ухваленням рішень.

Тому, безумовно, ситуація із шатдауном ускладнила би набагато навіть вибірку тих перехідних коштів, які у нас залишаються з попереднього бюджету. Тому що насправді, навіть не маючи додаткового рядка в цій резолюції на 45 днів, у нас є перехідні кошти, які ми продовжуємо використовувати навіть після першого жовтня.

І на програму видачі нам з власних запасів зброї; і бюджетні кошти - тільки надійшов останній транш на рахунки Світового банку, і зараз ми його будемо використовувати; і додаткові кошти енергетичні. І до цього всього потрібен уряд, який є на місці, постійно з нами працює. І тому, безумовно, ситуація із шатдауном була би набагато більше ризикована для того, щоб продовжувати працювати по всім цим програмам.

І тут важливий момент - зверніть увагу. Традиційно у Штатах - коли в останній день вересня закінчується фінансовий рік, всі невикористані кошти (зокрема і на допомогу партнерам) - умовно кажучи "згорали", тобто - поверталися у бюджет і їх вже не можна було використати. Але для України зроблено виняток. І тому на період бюджетної паузи Київ не залишиться без грошей - просто поки можна буде використати не нові транші, а те, що залишилося з минулих років - каже Посол.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Законодавці разом з адміністрацією зробили разом з нами роботу і пішли на те, щоб робити їх так званими "перехідними коштами". Тобто прямо в бюджеті записано, що так - ці програми в бюджеті до такого-то числа, але можуть використовуватись - і дата стоїть набагато більше. Тому так - ми до цього готували і готувались до будь-якої такої можливості для того, щоб не треба було, була можливість використати всі кошти, які законодавець виділив.

Скільки їх? Щонайменше мільярд шістьсот мільйонів - на так звану PDA - програму, в рамках якої президент виділяє транші військової допомоги Україні (і новий - як кажуть і Білому домі - готується і може бути просто найближчим часом). Мільярд 230 мільйонів - гроші на підтримку економіки, які просто зараз є на рахунках Світового банку. А ще - Пентагон, куди я звертався із запитом, - пояснює, що в американського військового відомства залишається можливість передати Україні зброї на суму до майже 5-ти із половиною мільярдів доларів! Це кошти від переоцінки тієї допомоги, яку вже надавали, і вони не "згоріли" попри зміну бюджетного року. Доступні.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

І це якраз те, в чому запевнив нашого міністра оборони - глава Пентагону Остін. І робота над наступними пакетами продовжується щоденно, і ми побачимо виділення цих пакетів в період цих сорока п'яти днів, безумовно.

Ще одне питання, навколо якого багато галасу - лендліз. Точніше навіть той факт, що дія закону із кінцем бюджетного року завершилася. "Есперти із соцмереж" називають його хіба що не панацеєю. Але від американських чиновників мені доводилося чути, що поки є PDA - президентські розпорядження, згідно з якими Україні безплатно передається зброя, Києву немає сенсу щось брати у лізинг, який в принципі передбачає виплати. Чи шалену бюрократію, якщо техніка буде пошкоджена на фронті ї її треба буде списати, щоб не оплачувати. Так, лендліз Україна тримає як запасний варіант - на випадок, якщо на щось безоплатної допомоги не вистачатиме. І цей механізм нікуди і не подівся - проголосований, має ось-ось повернутися - каже мені Посол.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Акт про ленд-лізу завершився теж з цим фіскальним роком, поправки для подовження його ще на рік подано. І ми працювали дуже активно із Сенатом, і з Палатою представників для того, щоб такі правки було подано і всіляко їх підтримуємо. Ці правки знаходяться в так званому воєнному бюджеті - NDA. Він розглянутий і схвалений двома палатами, і так як він в різних варіантах складений двома палатами, він очікує на конференцію палат. Сподіваємось, що найближчим часом до нього повернуться, він буде схвалений і, відповідно, він тоді подовжить Акт про лендліз до кінця 2024-го року.

Звісно, було б добре, якби конгресмени в одному документі і бюджет розблокували, уникнувши шатдауну, - і виділили гроші для України. Звісно, у політичному протистоянні у Штатах, а воно тільки посилюватимуться, і політика все більше впливатиме на економіку - нічого хорошого немає. Але, якщо зовсім відверто, немає і "катастрофи", про яку поспішили заявити у пресі та соцмережах.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Це прикро, що не вдалося б зразу, що це питання також викликало дискусії. Навіть якщо це невелика частина, навіть якщо це виключно з внутрішніх питань. Тому – "ні", це не дуже добре, але трагедії дійсно не відбулось. Ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити це фінансування.

Що буде далі? Конгрес тепер шукатиме можливість проголосувати за допомогу Україні. Чи "впишуть" щось до загального бюджету, чи створять окремий законопроект? Поки незрозуміло, триває дискусія. Але більш вірогідно, що це буде окрема "українська резолюція".

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Ми чітко чуємо і від адміністрації, і від українських кокусів в обох палатах, і від лідерів в обох палатах, про те, що вони розуміють необхідність цієї підтримки, вони нас підтримують.

Тому я дуже сподіваюся, що зараз, коли над скронею Конгресу уже не висить ризик шатдауну, і в нас дійсно є ці 45 днів для такої предметної неполітизованої дискусії; що ми знайдемо варіант, в якому і наші друзі в Сполучених Штатах знайдуть варіант, в якому закон буде ухвалено. Кошти для України - і я сподіваюсь на довший термін, ніж 45 днів буде забезпечено.

Тому що вони нам потрібні для того, щоб захищати життя, звільняти нашу територію і для того, щоб швидше рухатись до нашої перемоги.

А із історії із шатдауном та "бюджетною паузою" Україна хотіла би зробити висновки. Домовитися про довгострокові програми фінансування. Так, у Штатах - де головний фінансовий документ ухвалюють щороку і щороку загроза шатдауну - в рамках бюджетного процесу це неможливо. Тому і працюють над стратегічними документами, де це могли б передбачити.

Оксана Маркарова, Посол України у США:

Робота в рамках таких додаткових бюджетів, коли нам потрібна допомога, вона себе виправдовує. Однак паралельно з цим ми працюємо над тим, також, що буде після нашої перемоги. І як забезпечити, щоб ми з нашими стратегічними друзями Сполученими Штатами працювали і на більшу перспективу. Це і в оборонній підтримці - ми над цим працюємо. Як перемогти зараз і як побудувати наші спроможності, розбудовувати армію майбутнього. І в економічній безпеці, і в енергетичній. Тому так ми паралельно над роботою над тим, що потрібно сьогодні, вже зараз працюємо над довгостроковими планами.