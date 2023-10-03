Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві під загрозою зриву [ Редагувати ]
Опалювальний сезон в Києві опинився під загрозою зриву. Причина у заборгованості, що виникла через різницю в тарифах на тепло і водопостачання, яку держава досі не компенсувала.
Про це повідомляє в Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
"Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву", - розповів він, додавши, що "ситуація, насправді, дуже серйозна".
За словами мера столиці, заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні, зокрема перед Києвом, становить 6,8 млрд гривень.
"А по всій країні - 36 млрд гривень! Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, Президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися", - пояснив Кличко.
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