Європарламент у Страсбурзі обговорює перегляд довгострокового бюджету ЄС. До зміненої програми увійшов новий фінансовий інструмент для України - на 50 мільярдів євро. На що підуть ці кошти і коли чекати початку фінансування - знає Ірина Іванова.

Йдеться про перегляд нинішньої бюджетної програми Євросоюзу, розрахованої до 2027 року. Це багаторічна рамка фінансування ЄС, на якій базуються щорічні бюджети. До цієї програми депутати хочуть внестИ зміни - з урахуванням допомоги для України.

У червні Єврокомісія оголосила про створення нового механізму фінансування України на 50 мільярдів євро. Це комплексна програма, насамперед - для відбудови нашої держави, допомоги в її реформуванні та підготовки до вступу в Євросоюз. Фінансовий механізм покриватиме соціальні виплати, довгострокову модернізацію та інші потреби, які будуть прописані в одному загальному "Плані для України". Його Київ розробляє спільно з Брюсселем.

Пропозиції Єврокомісії вивчав бюджетний комітет Європарламенту і сьогодні виніс на обговорення свою резолюцію. У статті, що стосується саме фінансування України, практично немає правок. Вона передбачає, що фінансовий резерв для нашої держави не повинен перевищувати 50 мільярдів євро в період з 2024-го по 2027 рік.

Бюджетний комітет Європарламенту раніше провів консультацію з бюджетним комітетом Верховної Ради України, зустріч відбулася онлайн. "Війна в Україні показала, що попередня концепція планування бюджету ЄС не відповідає своїй меті", - зазначив тоді очільник Комітету з питань бюджету ЄвроПарламенту Йохан ван Оверт-велдт, - повідомляє сайт Верховної ради України. Голосування за резолюцію про зміни до бюджетної програми ЄС відбудеться також сьогодні у Страсбурзі.

Потім ці зміни має схвалити Рада ЄС. Найпевніше - їх обговорюватимуть на наступному саміті, що пройде 26-27 жовтня у Брюсселі. Запрацювати новий механізм для України має з 1 січня 2024 року. Ще один важливий саміт, який стосується України, пройде цього тижня у четвер.

В іспанській Гранаді зберуться лідери Європейської політичної спільноти. Серед учасників - політичні лідери 47 країн, зокрема й з України. Це відносно новий формат зустрічей. На двох попередніх - учасники обговорювали російську війну в Україні, енергетичні ризики, безпекові загрози та досягнення миру.

Саміт в Гранаді має бути присвячений також питанню розширення Євросоюзу. Брюссель обговорює приєднання дев'яти країн, серед них - і України.