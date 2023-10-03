Одне з найбільших укриттів відкрили в ліцеї Київщини [ Редагувати ]
Одне з найбільших укриттів відкривають сьогодні в одному з ліцеїв Київщини. Впродовж року там робили капітальний ремонт.
Раніше діти мусили ховатися під час повітряних тривог в спеціально обладнаному приміщенні всередині навчального закладу. Тепер це повноціне сучасне укриття площею 725 квадратних метрів.
Як облаштували сховище - розкаже Олена Логінова.
по темі
У селищі Калинівка, що на Київщині, батьки учнів місцевого ліцею обурені тим, що за рік і 8 місяців повномасштабної війни там і досі немає нормального укриття. Чому затягнули з будівництвом? Роман Барашев розбирався в ситуації.
Про те, як розпочався навчальний процес в освітних закладах однієї з найбільш постраждалих на Київщині громад - Гостомельській - розкаже Роман Барашев.
Чи змінюється ситуація на краще після численних перевірок? Як іде процес облаштування сховищ? У рейд по столиці вирушила Олена Логінова. І розкаже далі про результати.
Укриття, сигнали тривоги та посилення ППО - все це вже реалії Румунії. Країна, яка ще недавно не визнавала факту прильоту російських дронів на свою територію, опинилася у новій реальності. Як її сприймає місцеве населення та як реагує влада держави-члена НАТО?
Третина черкаських шкіл відновила очне навчання для дітей. Там вже облаштували необхідні укриття. В решті закладів капітальні ремонти бомбосховищ ще тривають. На якому вони етапі?