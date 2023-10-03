Впродовж року там робили капітальний ремонт.

Одне з найбільших укриттів відкривають сьогодні в одному з ліцеїв Київщини. Впродовж року там робили капітальний ремонт.

Раніше діти мусили ховатися під час повітряних тривог в спеціально обладнаному приміщенні всередині навчального закладу. Тепер це повноціне сучасне укриття площею 725 квадратних метрів.

Як облаштували сховище - розкаже Олена Логінова.