Литва погодила і відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії. Це дасть змогу збільшити його постачання до Африки.

Про це повідомляє глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було ухвалено та узгоджено коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що дасть змогу зняти тиск на кордоні з Україною та збільшити поставки до Африки та інших країн.

"Співпраця дає результати", - додав міністр.