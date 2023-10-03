Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії [ Редагувати ]
Литва погодила і відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії. Це дасть змогу збільшити його постачання до Африки.
Про це повідомляє глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було ухвалено та узгоджено коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що дасть змогу зняти тиск на кордоні з Україною та збільшити поставки до Африки та інших країн.
"Співпраця дає результати", - додав міністр.
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