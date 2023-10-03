Президент Джо Байден сьогодні, 3 жовтня, провів нараду щодо підтримки України з партнерами та союзниками.

"Сьогодні вранці президент Байден провів нараду із союзниками та партнерами, щоб скоординувати нашу постійну підтримку України", - ідеться в заяві.

Зазначається, що це сталося за кілька днів після того, як Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроєкт про державні витрати, який, зокрема, не включав допомогу Україні.

На нараді були присутні: