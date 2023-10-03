Байден разом із союзниками обговорив підтримку України - Білий дім [ Редагувати ]
Президент Джо Байден сьогодні, 3 жовтня, провів нараду щодо підтримки України з партнерами та союзниками.
"Сьогодні вранці президент Байден провів нараду із союзниками та партнерами, щоб скоординувати нашу постійну підтримку України", - ідеться в заяві.
Зазначається, що це сталося за кілька днів після того, як Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроєкт про державні витрати, який, зокрема, не включав допомогу Україні.
На нараді були присутні:
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;
- Президент Європейської ради Шарль Мішель;
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
- Президент Польщі Анджей Дуда;
- Президент Румунії Клаус Йоганніс;
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;
- Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.
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