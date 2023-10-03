Міноборони рф "засвітило" на відео іранські ракети для "Градів" - Bild [ Редагувати ]
Росія вже може використовувати в Україні іранські снаряди для реактивних систем залпового вогню "Град". Їх помітили на відео Міністерства оборони країни-агресора.
За даними видання, нещодавно Міноборони рф показало на відео іранські 122-мм ракети HE-FRAG, які росіяни, ймовірно, використовують для стрільби з РСЗВ "Град".
Журналісти нагадують, що лише два тижні тому президент Ірану Ібрахім Раїсі заперечував військову допомогу росії.
За словами військового експерта Bild Юліана Репке, кадри іранських ракет в Україні публікували різні блогери і раніше, але тепер Міноборони рф саме підтвердило їхнє застосування.
Він уточнив, що москва просить такі снаряди у Білорусі, КНДР та Ірану, оскільки окупанти витратили вже сотні тисяч подібних боєприпасів з початку повномасштабної війни.
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