Тріумфом для нашої країни завершився юнацький Чемпіонат Світу зі змішаних бойових мистецтв у грецькому місті Александруполіс. Українську федерацію UF MMA у світовій першості GAMMA представляло 32 спортсмени у віці з 8 до 18 років.

Україна вкотре довела, що є сильною та потужною нацією. 24 нагороди (10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових), і як результат 1 загальнокомандне місце. Українці обійшли в загальному заліку потужну команду із США, яка завоювала 20 нагород, і зокрема 9 золотих.

Призерами ЧС U-18 стали:

Золото:

Софія Левковська, Євген Голендер, Анастасія Семака, Євгеній Русанюк, Іван Княхницький, Вероніка Кизь, Даниїл Чернецький, Андрій Мартин, Лілія Гугляк, Роман Бондарюк.

Срібло:

Олександр Слюсарчук, Даниїл Сухорук, Іван-Маркіян Качур, Микита Ірчак, Олександра Кушнір, Варвара Огородник, Олександр Байрак, Богуслава Стасів, Марко Білінський



Бронза:

Сергій Богданов, Олександра Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитро Совенок.

"Сьогодні коли нам випала доля захищати незалежність нашої держави, коли рідні та близькі наших юних спортсменів б’ють ворога, вони зробили гарну справу, стали чемпіонами світу, зайняли перше командне місце на Чемпіонаті Світу зі змішаних бойових мистецтв. Ці юнаки та дівчата показали, що ми нація яка перемагає! Щиро вітаю нашу збірну, дякую всім тренерам та партнерам, дякую нашим воїнам, які знищують російську наволоч на нашій землі, завдяки вам, ваші діти можуть жити та розвиватись. Слава Україні!" - сказав президент UF MMA Володимир Тесля.

А головний тренер збірної UF MMA U-18 Іван Штефюк відзначив, що для нього кожен учасник команди - переможець.

"Світова першість пройшла на досить високому рівні. Всі наші спортсмени проявили себе із хорошої сторони, але на жаль, не всі змогли завоювати нагороди. Для мене кожен учасник команди – переможець. В умовах війни чимало процесів ускладнилось, однак бійці з гідністю їх долають", - сказав він.

Тренер виділив в першу чергу дівчат, які гарно себе зарекомендували на Чемпіонаті Світу.