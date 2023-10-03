На Київщині шершні вбили чоловіка [ Редагувати ]
На Київщині чоловік загинув через напад шершнів. Про це повідомила поліція Київської області.
Трагедія сталася 2 жовтня у селі Антонів. 55-річний місцевий мешканець пішов до берега місцевої річки спиляти дерево. Коли він його зрізав та почав розпилювати, з дерева вилетіли шершні, які покусали чоловіка. Він помер на місці події.
Ентомологи попереджають, що особливо небезпечні укуси комах, у тому числі ос, бджіл та шершнів, людям з алергічною реакцією. Найнебезпечнішими є укуси в районі ротової порожнини - так званого "носогубного трикутника".
Підвищена чутливість до осиної та бджолиної отрути зустрічається в одного з 250 людей, але летальних випадків від їх укусів утричі більше, ніж від укусів змій. Якщо ж вкусила бджола чи оса, необхідно:
- видалити жало (оса жало не залишає, бджола - залишає);
- промити місце укусу водою з милом;
- змастити шкіру антисептиком: йодом, спиртом, рослинною настоянкою;
- докласти холодний компрес чи лід;
- сольовий або содовий компрес, розчинивши 1 чайну ложку соди або солі у склянці чистої води;
- прийняти антигістамінний препарат, щоб не було алергічних реакцій;
- пити багато води чи солодкого чаю.
В обов'язковому порядку після укусу слід звернутися до лікаря, якщо:
- спостерігається алергічна реакція;
- постраждала дитина;
- якщо постраждалий відчуває, що в нього розпухає язик, важко ковтати та дихати, не вистачає повітря;
- виникла загальна слабкість, впав тиск, прискорилося серцебиття.
У вересні 2021 року "Подробиці" писали, що на Буковині після укусу шершнів померла пенсіонерка.
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