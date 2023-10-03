Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна до портів країн Балтії. Про це повідомив міністр закордонних справ Габріеліс Ландсбергіс.

Росія знищує продукти харчування, Литва їх доставляє. Було прийнято та погоджено коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки та за її межі. Співпраця дає результат!

Напередодні в Мінагрополітики України повідомили, що аграрні вантажі, які прямують до литовського порту Клайпеди, проходитимуть контроль після прибуття замість перевірок на українсько-польському кордоні, що прискорить транзит територією Польщі.

Нагадаємо, 16 вересня Єврокомісія не стала продовжувати ембарго на постачання агропродукції з України до п'яти близьких до країн - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

У відповідь на це Словаччина, Польща та Угорщина запровадили одностороннє ембарго на імпорт сільгосппродукції з України.