Азербайджанські силовики затримали трьох екс-президентів Нагірного Карабаху [ Редагувати ]
Служба державної безпеки Азербайджану другого президента та міністра закордонних справ Нагірного Карабаху Аркадія Гукасяна, третього президента невизнаної республіки Бако Саакяна та ще одного екс-президента Карабаху Араїка Арутюняна. Про це повідомляє азербайджанське агентство АPА.
Разом із ними також було затримано колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна. Усіх їх доставили до Баку в рамках порушених проти них кримінальних справ. За якими статтями триває розслідування, не уточнюється.
- Аркадій Гукасян був другим за рахунком президентом Нагірно-Карабахської республіки, очолюючи її з 1997 до 2007 року.
- Бако Саакян - третій президент, був на чолі невизнаного Арцаха з 2007 по 2020 рік.
- Араїк Арутюнян очолював Нагірно-Карабахську республіку з травня 2020 року по 1 вересня 2023 року.
29 вересня азербайджанські силовики затримали колишнього командувача армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна.
Наступного дня Генпрокуратура Азербайджану повідомила про затримання екс-помічника президента Нагірного Карабаху Давида Бабаяна.
Того ж дня суд Азербайджану на чотири місяці заарештував екс-держміністра невизнаної республіки та мільярдера Рубена Варданяна.
Глава Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян 28 вересня підписав указ про припинення існування республіки з 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, армія Азербайджану розпочала "антитерористичну операцію" на території Карабаху (Арцах - вірменський варіант назви), внаслідок яких загинуло кілька сотень людей з обох боків конфлікту.
Офіційний Баку заявив, що єдиним шляхом до миру в регіоні є повне виведення вірменських військ з Карабаху та розпуск "режиму в Степанакерті". Влада Вірменії 2 жовтня повідомила, що з Нагірного Карабаху прибули понад 100 тис. біженців.
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Напередодні цей регіон повернувся під контроль Баку - і цього разу, ймовірно, остаточно. Цьому передували бойові дії.
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