Служба державної безпеки Азербайджану другого президента та міністра закордонних справ Нагірного Карабаху Аркадія Гукасяна, третього президента невизнаної республіки Бако Саакяна та ще одного екс-президента Карабаху Араїка Арутюняна. Про це повідомляє азербайджанське агентство АPА.

Разом із ними також було затримано колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна. Усіх їх доставили до Баку в рамках порушених проти них кримінальних справ. За якими статтями триває розслідування, не уточнюється.

Аркадій Гукасян був другим за рахунком президентом Нагірно-Карабахської республіки, очолюючи її з 1997 до 2007 року.

Бако Саакян - третій президент, був на чолі невизнаного Арцаха з 2007 по 2020 рік.

Араїк Арутюнян очолював Нагірно-Карабахську республіку з травня 2020 року по 1 вересня 2023 року.

29 вересня азербайджанські силовики затримали колишнього командувача армії Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна.

Наступного дня Генпрокуратура Азербайджану повідомила про затримання екс-помічника президента Нагірного Карабаху Давида Бабаяна.

Того ж дня суд Азербайджану на чотири місяці заарештував екс-держміністра невизнаної республіки та мільярдера Рубена Варданяна.

Глава Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян 28 вересня підписав указ про припинення існування республіки з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, армія Азербайджану розпочала "антитерористичну операцію" на території Карабаху (Арцах - вірменський варіант назви), внаслідок яких загинуло кілька сотень людей з обох боків конфлікту.

Офіційний Баку заявив, що єдиним шляхом до миру в регіоні є повне виведення вірменських військ з Карабаху та розпуск "режиму в Степанакерті". Влада Вірменії 2 жовтня повідомила, що з Нагірного Карабаху прибули понад 100 тис. біженців.