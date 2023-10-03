Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) передала Україні системи боротьби з безпілотниками Slinger, які називають "вбивцями дронів". Про це повідомляє ABC Australia.

Перша партія складатиметься з 10 систем Slinger. Очікується, що вони прибудуть до України наприкінці поточного року.

Загалом компанія EOS підписала з Україною два контракти на постачання 110 систем Slinger.

Система Slinger працює проти невеликих дронів, у тому числі сумнозвісних "шахедів". Вона може розміщуватися на джипах, пікапах чи будь-якій бронетехніці.

До комплексу входить 30-мм гармата Bushmaster M230LF, кулемет калібру 7,62 мм FN MAGB, а також оптико-електронна система та радар.

Однією з переваг комплексу Slinger є його радіолокаційна прив’язка до цілі. Це допомагає системі обчислювати траєкторію польоту та визначати, коли, де і як стріляти.

Комплекс може вести вогонь як одиночними пострілами, так і чергами - 100 або 200 пострілів за хвилину з використанням теплового та нічного бачення.

Комплекс Slinger має високу точність проти невеликих повітряних цілей типу DJI Matrice та DJI Phantom.

З допомогою системи Slinger дрон DJI Matrice можна знищити на дальності до 1,4 км, а DJI Phantom - на відстані до 1 км. Система виявлення здатна розпізнати ціль на відстані до 12 км вдень і до 13,7 км вночі.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) підписала з українською державною компанією "Спецтехноекспорт" попередню угоду про постачання дистанційно керованих бойових модулів (ДКБМ) на суму майже $80 млн.