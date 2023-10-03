У москві в тяжкому госпіталізований екс-глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв - ЗМІ [ Редагувати ]
Колишній глава адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Клюєв госпіталізований у москві. Про це повідомляють росЗМІ.
Андрія Клюєва доставили до приватної клініки у тяжкому стані. У нього почалася поліорганна недостатність. Лікарі підключили пацієнта до системи життєзабезпечення і апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.
Андрій Клюєв знаходиться під апаратом ШВЛ у комі та під цілодобовою охороною. Враховуючи особу пацієнта проводиться перевірка, розглядаються різні версії, повідомляє видання ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела.
За словами оточення Клюєва, останнім часом він нікуди не виїжджав і жив у будинку на Рубльовці. Колишній глава Адміністрації президента України займається бізнесом і останній контакт зі сторонніми у нього був позаминулого тижня.
На нараді щодо сонячних батарей був присутній його син і підлеглі. Якісь побутові питання замкнені на прислугу.
У понеділок минулого тижня у Андрія Клюєва стався отит (запалення вуха), але за кілька днів пройшов. Минулого четверга, 28 вересня, у 59-річного політика з'явилася задишка і сильний кашель.
Лікар приватної клініки діагностував бактеріальну пневмонію і пацієнта госпіталізували. У стаціонарі зробили аналізи, однак збудника хвороби не знайшли.
Оскільки стан пацієнта лише погіршувався (COVID-19 начебто теж не підтвердився, попередній діагноз - двостороння пневмонія), Андрія Клюєва перевели в колишній ковідарій - 52-у Державну клінічну лікарню.
Лікарі ввели політика-втікача у медикаментозний сон та встановили апарат ШВЛ, щоб знизити навантаження на легені. Дружину Клюєва не пускають до палати, а саму лікарню охороняють силовики.
Нагадаємо, на початку лютого 2023 року президент Зеленський позбавив громадянства Клюєва, Табачника, Клименка, Захарченка та інших діячів епохи Януковича.
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