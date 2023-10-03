Державний департамент США наприкінці літа направив Україні демарш з вимогою провести антикорупційні реформи. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела.

Сполучені Штати очікують, що Україна проводитиме конкретні дії щодо боротьби з корупцією. У ноті також наголошується на необхідності реформ у рамках програми Міжнародного валютного фонду, у тому числі пов'язаних з боротьбою з відмиванням грошей.

Впродовж останніх кількох тижнів Вашингтон направив Києву кілька повідомлень, у яких зазначається, що певні види економічної допомоги США будуть пов'язані з прогресом України в антикорупційному реформуванні її інститутів зазначає CNN.

Раніше газета Politico, посилаючись на конфіденційний документ, писала, що американські чиновники ставляться до корупції в Україні більш серйозно, ніж заявляють.

У конфіденційному довгостроковому плані комплексного розвитку України прописано антикорупційні заходи, спрямовані на перерозподіл енергетичного та гірничодобувного сектору з метою зниження впливу еліт на політику країни.

Також США готові допомогти викорінити корупцію в Україні: від допомоги місцевим органам влади щодо оцінки корупційних ризиків до реформ у кадрових службах.

Окрему увагу Вашингтон приділяє реформі судової системи України, зокрема планує відібрати понад 2000 нових суддів та усунути понад 9000 скарг на неправомірну поведінку суддів.

Нагадаємо, наприкінці вересня США надіслали українській владі листа з переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй фінансової допомоги. Це днями підтвердило у своїй заяві Посольство США в Києві.

Цей лист отримали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України. У ньому прописані реформи, Реформи, пов'язані з умовами надання допомоги від США.

У документі прописана пріоритетність впровадження реформ: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік та 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), судової гілки влади та Вищої ради правосуддя; організації закупівель Міноборони; обмеження сфери дільности СБУ; запровадження ринкових цін на газ та електрику.

З повним тестом листа можна ознайомитися тут.