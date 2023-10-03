Під італійською Венецією автобус впав з естакади на залізницю. Загинули щонайменше 21 людина. Про це повідомляє інформагентство ANSA.

Аварія сталася близько 20:00 в районі Местрі, на автомагістралі А4. Автобус під час спуску пробив огорожу, пролетів близько 10 метрів, впав на залізничні колії та спалахнув (він працював на метані).

Місцеві ЗМІ повідомляють, що частина жертв згоріла живцем. Через аварію було припинено залізничне сполучення між Местрою та Венецією.

Рятувальники намагалися довго згасити вогонь. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули щонайменше 21 людина, серед них двоє дітей. 12 людей поранені, є зниклі безвісти.