Збройні Сили України знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" в районі Новопетриківки Донецької області. Про це повідомили Ракетні війська та артилерія ЗСУ.

За час війни це перший задокументований випадок знищення "Борисоглібська". Раніше українським військам вдалося захопити такий самий як трофей.

Наразі ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів зс рф.

РБ-301Б "Борисоглебск-2" - російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ та УКХ діапазонів, каналів управління безпілотних літальних апаратів, радіокерованих фугасів умовного супротивника.

Комплекс складається з кількох машин-станцій, встановлених на базі багатоцільового броньованого всюдихода. Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин з різним набором обладнання. Росіяни заявляють, що час розгортання РБ-301Б "Борисоглебск-2" - 15 хвилин.

Перші 8 комплексів були поставлені у війська у 2013 році. За 2014-15 роки до війська було поставлено 14 комплексів.

13 березня 2022 року стало відомо що ЗСУ захопили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Нагадаємо, на початку серпня Сили оборони вперше знищили російську РЕБ "Свет-КУ".