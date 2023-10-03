Європейський Союз планує у грудні 2023 року офіційно оголосити про початок переговорів з Україною щодо її вступу до ЄС. Про це пише Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів.

У листопаді Єврокомісія опублікує проміжний звіт щодо того, наскільки Київ виконує необхідні умови для приєднання до ЄС. Потім Комісія зробить заяву, після якої державам-членам ЄС "буде дуже важко не сказати: давайте почнемо переговори", розповіло одне з джерел видання.

Політичний тиск буде надто сильним, щоб окремі держави-члени могли йому чинити опір. Робоче припущення справді полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення розпочати переговори.

Щоб почати переговори про членство в ЄС, Україна має виконати сім умов, поставлених Єврокомісією. Офіційний Київ звітував, що виконав лише дві з них - пов'язані із судовою реформою та законом про ЗМІ.

Джерела Politico зазначають, що лідери ЄС виступлять з політичною заявою, яка санкціонує переговори без узгодження їхніх юридичних рамок.

Один зі співрозмовників зазначив, що Київ демонструє успіхи на шляху до ЄС і єдине питання, яке поки що виглядає проблемним у короткостроковій перспективі - становище національних і сексуальних меншин в Україні.

Нагадаємо, 28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.

Україна подала документи на вступ до Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

За різними оцінками, на повноцінну євроінтеграцію Україні може знадобитися від 10 до 20 років. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у травні заявляв, що Україна стане повноправним членом Європейського союзу після закінчення війни з росією.